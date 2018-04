Gesundheit

Hamburger Initiative gegen ausufernden Antibiotika-Einsatz

19.04.2018, 13:09 Uhr | dpa

Ein Pulver wird in ein Glas geschüttet. Foto: Lukas Schulze/Archiv (Quelle: dpa)

Mit einer gemeinsamen Initiative wollen die Akteure des Hamburger Gesundheitswesens einem ausufernden Einsatz von Antibiotika entgegentreten. Ziel sei es, Patienten davon zu überzeugen, weniger solcher Medikament einzunehmen, teilte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Donnerstag mit. Einst als Wunderwaffe gegen Infektionen entwickelt, drohten Antibiotika durch unsachgemäßen Gebrauch ihre Wirksamkeit zu verlieren. "Wir alle können - auch als Patientinnen und Patienten - dazu beitragen, dass Antibiotika nur dann eingesetzt werden, wenn sie wirklich helfen."

Gesundheitsbehörde, Krankenkassen, Ärzte-, Zahnärzte- und Psychotherapeutenkammer, Krankenhausgesellschaft, Apotheker und Patientenvertreter hätten sich dazu auf eine Strategie zur Eindämmung des Antibiotikaverbrauchs verständigt. Unter anderem soll mit einer Plakatkampagne auf den bewussten Umgang mit den Medikamenten hingewirkt werden. "Wenn wir immer mit Kanonen auf Spatzen schießen, werden wir irgendwann keine wirksame Waffe mehr gegen Infektionen haben", warnte Prüfer-Storcks.

Jährlich werden in Hamburg den Angaben zufolge über eine halbe Million Rezepte für Antibiotika ausgestellt. Durch einen zu häufigen und unnötigen Einsatz des Medikaments erhöht sich das Risiko von Resistenzen. Nach Schätzungen sterben in Deutschland jährlich bis zu 15 000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit multiresistenten Keimen.