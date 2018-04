Regierung

Habeck gibt Ministeramt am 31. August ab

19.04.2018, 13:18 Uhr | dpa

Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck gibt sein Amt als Kieler Umweltminister am 31. August ab. Dieses Datum für den seit Januar feststehenden Schritt nannte das Ministerium am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Vor seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden der Grünen im Januar hatte die Partei die Satzung so geändert, dass Habeck (48) acht Monate lang sowohl Parteichef als auch Minister sein kann. Die Ämtertrennung gehört zu den Grundprinzipien der Grünen.

Als Habecks Nachfolger auf dem Ministerposten in Kiel steht der Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht bereit. Der 35-Jährige wird das Amt am 1. September antreten.