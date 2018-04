Kriminalität

Streit zwischen Rechten und Flüchtlingen in Kahla eskaliert

19.04.2018, 19:19 Uhr | dpa

In Kahla (Saale-Holzlandkreis) hat es eine Auseinandersetzung von mutmaßlichen Angehörigen der rechten Szene und Flüchtlingen gegeben. Der Staatsschutz ermittelt wegen Körperverletzungen an zwei 17 Jahre alten Flüchtlingen aus Afghanistan. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Unklar war noch, welche Verletzungen die Flüchtlinge davongetragen haben. Der Vorfall hat sich bereits am Samstag ereignet.

Nach Polizeiangaben kam es zum Streit zwischen zunächst vier jungen Geflüchteten und mehreren Burschenschaftern, die sich gegenüber eines Heims für minderjährige Flüchtlinge in einem Dartklub trafen. Nach Angaben der Polizei gehörten die an der Auseinandersetzung beteiligten Burschenschafter der rechten Szene in Kahla an.

Nach Schilderung der Jugendlichen sollen einige der Burschenschafter Missfallen an ihnen geäußert haben, berichtete die Polizei. Daraufhin hätten die Flüchtlinge gefragt, was das Problem sei. Einer der Burschenschafter soll zwei von ihnen schließlich am Kragen gepackt haben. Die Jugendlichen hätten sich mit einem Schlag gewehrt.

Rund sieben Männer sollen die Flüchtlinge daraufhin in das Heim verfolgt haben. Dort stellte sich den Angaben nach ein Mitarbeiter schützend vor die Jugendlichen und brachte die Deutschen dazu, umzukehren. Als Polizisten die Personalien der teils betrunkenen Gäste im Dartklub aufnehmen wollten, seien sie beschimpft und beleidigt worden. Auch wegen dieser Beleidigungen wird ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, liegt auch eine Anzeige gegen die Flüchtlinge wegen Körperverletzung vor.

Die Beratungsstelle ezra reagierte betroffen, aber nicht überrascht auf den Vorfall. "In Kahla beobachten wir seit Jahren massive Bedrohungen und Angriffe gegen Geflüchtete, politisch Engagierte und Orte demokratischer Kultur durch die dort aktive Neonazi-Szene", erklärte Frank Zobel von ezra. Kahla sei für die Betroffenen ein rechtsfreier Raum. Die Beratungsstelle ezra arbeitet in Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Die Thüringer Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuss hat zu dem Vorfall eine parlamentarische Anfrage im Landtag eingereicht. Das teilte König-Preuss, die Sprecherin für Antifaschismus bei der Fraktion der Linke ist, am Donnerstag mit. Demnach soll es in der Anfrage unter anderem um Informationen zu der Burschenschaft in Kahla und um weitere mögliche fremdenfeindliche Übergriffe in dem Ort gehen.