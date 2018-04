Banken

Großer Andrang für 5-Euro-Münze an Bundesbank in Berlin

19.04.2018, 17:49 Uhr | dpa

Rund 2300 Münzsammler haben in Berlin-Charlottenburg Schlange für die neue 5-Euro-Münze der Bundesbank gestanden. Seit Donnerstag gibt das Geldinstitut die neue Edition "Subtropische Zone" der Sammlermünze heraus. Schon um 4.15 Uhr morgens hatten sich die ersten Enthusiasten vor der Filiale in der Leibnizstraße eingefunden, um ein Exemplar zu ergattern, wie die Bundesbankfiliale in Berlin mitteilte. Gegen 14 Uhr, eine Stunde nach Schluss, hätten dann alle Interessenten eine Münze erhalten. "Eine Münze pro Person pro Tag" wird von der Bundesbank herausgegeben, wie auf einem Schild vor dem Gebäude zu lesen war.

Die Münze ist die zweite in der fünfteiligen Serie "Klimazonen der Erde", die jährlich fortgesetzt wird, teilte das Finanzinstitut auf seiner Homepage mit. Demnach besteht die Münze aus zwei Kupfer-Nickel-Legierungen sowie einem lichtdurchlässigen Polymerring. Sie hat eine Masse von 9 Gramm und wird in einer Auflage von 3,4 Millionen Stück hergestellt. Die Münze kann weder reserviert noch versendet, sondern nur in den Filialen abgeholt werden, hieß es. Die Berliner Filiale schätzte, dass der Vorrat bis zur nächsten Woche reicht.