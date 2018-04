Kriminalität

Motorrad innerorts mit 130 Stundenkilometern geblitzt

19.04.2018, 14:49 Uhr | dpa

Mit 130 statt der erlaubten 50 Kilometern pro Stunde ist ein Motorradfahrer im Kreis Rendsburg-Eckernförde erwischt worden. Der Fahrer wurde am Mittwoch in Bredenbek von einer mobilen Radarfalle geblitzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten verfolgten das Motorrad und stoppten es in einem Nachbarort. Der 19 Jahre alte Fahrer erhielt nach Angaben der Polizei 680 Euro Bußgeld und drei Monate Fahrverbot.