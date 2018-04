Ausstellungen

Landesmuseum zeigt Schätze aus niedersächsischen Klöstern

19.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Vom goldenen Äbtissinenstab über Andachtsbilder bis zur ältesten Brille der Welt: Schätze aus niedersächsischen Klöstern präsentiert eine Ausstellung im Landesmuseum Hannover von diesem Freitag an. Viele kirchlichen Kunstwerke sowie Zeugnisse aus dem Alltag der Ordensleute seien erstmals außerhalb der Klöster zu sehen, teilte das Museum am Donnerstag mit. Anlass für die Schau mit dem Titel "Schatzhüterin. 200 Jahre Klosterkammer Hannover" ist das Jubiläum der Einrichtung, die das Vermögen von vier aus früherem kirchlichem Besitz entstandenen Stiftungen verwaltet.

"Die Klosterkammer hat sich nie darauf beschränkt, Bestehendes zu konservieren, sondern es stets verstanden, angemessen auf die Gegebenheiten der Zeit zu reagieren", sagte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU). Mit mehr als 170 Objekten stehen die von der Klosterkammer unterstützten Frauenklöster und Damenstifte im Fokus der Schau.

Zur Ausstellung gehört ein sogenannter Escape Room, in dem Besucher sich auf eine Reise in das Jahr 1818 begeben können, unmittelbar vor der Gründung der Klosterkammer durch König Georg IV. Teams können in diesem Raum zusammenarbeiten und gegen die Zeit kämpfen, um versteckte Objekte zu finden, Rätsel zu lösen und sich so aus dem Raum zu befreien.