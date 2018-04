Eishockey

ERC verpflichtet Eishockey-Profi Edwards aus Straubing

19.04.2018, 14:59 Uhr | dpa

Ingolstadt (dpa) - Der ERC Ingolstadt hat Abwehrspieler Maury Edwards verpflichtet. Der 31 Jahre alte Kanadier kommt von den Straubing Tigers, für die er drei Jahre lang in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufgelaufen war. In 159 Spielen verbuchte er dabei 27 Tore und 52 Vorlagen. "Maury ist läuferisch sehr gut und verfügt über einen sehr guten Schuss. Er wird uns mit seinen Fähigkeiten weiterhelfen, nicht zuletzt als Rechtsschütze in unserem Powerplay", sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell am Donnerstag. Edwards ist der 21. Spieler im Kader des Ex-Meisters für die kommenden DEL-Saison.