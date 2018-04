Fußball

Dynamo Dresden erhält positive Lizenbescheide

19.04.2018, 16:18 Uhr | dpa

Zweitligist Dynamo Dresden hat von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) die positiven Lizenzbescheide für die kommende Saison 2017/2018 in der Bundesliga, 2. Bundesliga und die 3. Liga erhalten. Das teilten die Sachsen am Donnerstag mit. "Mein Dank gilt auch in diesem Jahr den Mitarbeitern, Mitgliedern, Sponsoren und Partnern des Vereins, die mit ihrem Mitwirken großen Anteil an den positiven Lizenzbescheiden haben", erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born in einer Vereinsmitteilung. Die Spielgenehmigungen wurden ohne Auflagen im wirtschaftlichen Bereich erteilt.