Kriminalität

Hanfplantagen in Norderstedter Doppelhaushälften gefunden

19.04.2018, 16:19 Uhr | dpa

In zwei Doppelhaushälften in Norderstedt hat die Polizei Cannabisplantagen entdeckt. Die Häuser seien allein für den Drogenanbau gemietet und umgebaut worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach umfangreichen Ermittlungen durchsuchten die Beamten am Dienstag die Objekte, entdeckten darin rund 1000 Hanfpflanzen, fünf Kilogramm geerntetes Marihuana sowie eine fünfstellige Summe Bargeld. Die mutmaßlichen Betreiber der Plantagen sind nach Angaben der Polizei zwei 20 und 35 Jahre alte Hamburger. Die Männer wurden demnach festgenommen, der 35-Jährige kam in Untersuchungshaft.