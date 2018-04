Wetter

Sonniges Frühlingswetter sorgt für Waldbrandgefahr

19.04.2018, 16:19 Uhr | dpa

Potsdam (dpa/bb) - Das trockene und sehr sonnige Frühlingswetter sorgt in Brandenburg für steigende Waldbrandgefahr. An diesem Freitag werde in den Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und Ostprignitz-Ruppin die zweithöchste Gefahrenstufe 4 ausgerufen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landesforstes, Raimund Engel, am Donnerstag. Dort wird die flächendeckende Überwachung der rund 1,1 Millionen Hektar Wald mit automatischen Kameras bis in die späten Abendstunden verlängert.

In diesem Jahr gab es bereits 19 Waldbrände, die zusammen gut sieben Hektar erfassten. Dennoch sei die Situation noch weitgehend entspannt, sagte Engel. In den Vorjahren habe es bis Mitte April schon bis zu 50 Waldbrände gegeben.