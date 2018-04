Unfälle

Unfall auf BASF-Gelände: Stahlelemente kippen gegen Arbeiter

19.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Ein Arbeiter ist bei einem Unfall auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen von Stahlelementen getroffen worden. Der Mitarbeiter einer externen Firma habe die Elemente am Donnerstag aufgestellt, erklärte eine Sprecherin des Chemiekonzerns. Die Metallteile seien dabei umgekippt und hätten den Mann am Rücken und am Bauch getroffen. Äußerlich sei er unverletzt geblieben. Der Mann wurde den Angaben zufolge zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.