Dachstuhlbrand durch Schweißarbeiten in Mehrfamilienhaus

19.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Bei Schweißarbeiten ist in Leipzig ein Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Dachdecker hatten am Mittwoch mit einem Gasbrenner Dachpappe verschweißt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei habe eine Holzkonstruktion Feuer gefangen. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf etwa 45 000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zuhause, mussten den Angaben zufolge aber später ein Auswärtsquartier beziehen.