Hochschulen

Studenten der Universität Hamburg beenden Gebäude-Besetzung

19.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Ein Schriftzug an einem Rednerpult in einem Vortragssaal der Universität Hamburg. Foto: Christian Charisius/Archiv (Quelle: dpa)

Hamburg (dpa/lno) - Die Studierenden des Fachbereichs Sozialökonomie an der Universität Hamburg haben die am Dienstag begonnene Besetzung eines Gebäudes am Donnerstag beendet. Wie eine Sprecherin der Universität mitteilte, sind die Studierenden auf ein Finanzierungsangebot des Präsidenten eingegangen. Das Gebäude auf dem Campus in Hamburg-Rotherbaum sei für Studierende und Lehrende wieder frei zugänglich.

Auslöser der Proteste waren Kürzungen bei der Orientierungseinheit um rund 60 Prozent. In der Orientierungswoche werden die Studierenden über Inhalte und Anforderungen ihres Fachbereichs informiert.