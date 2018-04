Regierung

Förderung aus "Weltoffenes Sachsen" für 13 Projekte

19.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Aus dem Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen - Für Demokratie und Toleranz" (WOS) werden ab Mai weitere 13 Projekte gefördert. Dafür stehen eine halbe Million Euro zur Verfügung, wie Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag in Dresden sagte. Der Beirat hatte zuvor über insgesamt 33 Projektanträge beraten. "Das Interesse der Vereine und Träger ist unvermindert hoch", sagte Köpping. Ziel sei es, möglichst viele "der tollen und kreativen Vorhaben" in Stadt und Land umzusetzen.

Über WOS werden seit 2005 Vereine und Initiativen gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit unterstützt. 2017/2018 stehen dafür jährlich rund vier Millionen Euro zur Verfügung.