Kriminalität

Mutmaßlicher Drogendealer auf Sylt festgenommen

19.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Morsum (dpa/lno) – Ein mutmaßlicher Drogendealer ist in Morsum auf Sylt festgenommen worden. Der 51-jährige wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag bereits am späten Dienstagnachmittag auf dem Weg zu seiner Wohnung festgenommen. Nach einer Durchsuchung wurden in der Wohnung des Tatverdächtigen Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich gefunden. Außerdem wurden zwei Pkw, ein E-Bike sowie diverse Wertgegenstände sichergestellt. Der Mann ist allerdings weiter auf freiem Fuß, da Haftgründe fehlten.