Fußball

Torwart Raphael Wolf bleibt bei Fortuna Düsseldorf

19.04.2018, 17:39 Uhr | dpa

Torhüter Raphael Wolf hat seinen Vertrag bei Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf bis 2021 verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Zuletzt hatte es Gerüchte über einen möglichen Wechsel Wolfs zum Hamburger SV gegeben.

Der gebürtige Münchner vertritt schon seit August Düsseldorfs Stammtorhüter Michael Rensing, der sich im Sommer einen Rippenbruch zugezogen hatte. In der laufenden Saison kam der 29 Jahre alte Wolf in 28 Spielen in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal zum Einsatz und zeigte gute Leistungen. "Raphael Wolf ist in dieser Saison für uns ein starker Rückhalt", sagte Trainer Friedhelm Funkel.

"Die Bindung zwischen der Fortuna und mir hat sich im Laufe der Saison zu einem Glücksfall für beide Seiten entwickelt", sagte Wolf. Er fühle sich in Düsseldorf wohl und habe gespürt, dass der Verein die Zusammenarbeit unbedingt fortsetzen wollte.