Gesundheit

Verband: Viele Notaufnahmen im Land könnten wegfallen

19.04.2018, 17:48 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz wird es künftig wohl deutlich weniger Notfall-Kliniken geben als bislang. In 67 von 94 Krankenhäusern werde die Notaufnahme wegfallen, erklärte Peter Förster, Landesvorsitzender des Verbandes der Krankenhausdirektoren Rheinland-Pfalz/Saarland und Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern am Donnerstag. Hintergrund sei eine vom Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen in Berlin beschlossene Reform der Notfallversorgung.

Demnach müssen Notfall-Krankenhäuser künftig über eine chirurgische oder unfallchirurgische und innere Abteilung verfügen. Kommt der Patient in die Notaufnahme, soll er binnen zehn Minuten erfahren, mit welcher Priorität er behandelt wird. Ein Facharzt und bei Bedarf ein Anästhesist muss innerhalb von 30 Minuten beim Patienten sein können. Die Klinik muss zudem eine Intensivstation mit mindestens sechs Betten haben.

Die Neuregelung gehe an der Realität vorbei, kritisierte Förster. Anforderungen und Kosten stiegen. Dadurch könnten kleine Kliniken auf langer Sicht vom Markt verschwinden. "Die Auswirkungen auf die notfallmäßige Versorgung der Bevölkerung werden katastrophal sein."

Kliniken ohne Notfallstatus müssen künftig - wie bisher schon - finanzielle Abschläge hinnehmen. Gleichzeitig sind sie zur Hilfeleistung verpflichtet - sie dürfen also einen Notfall-Patienten nicht wegschicken.