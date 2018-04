Kriminalität

Mann nach Angriff auf Ehefrau in Haft

19.04.2018, 17:49 Uhr | dpa

Eine gewalttätige Attacke auf seine Ehefrau hat einen 30 Jahre alten Mann aus dem Kyffhäuserkreis hinter Gitter gebracht. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Deutsche soll seine Frau am Dienstag im gemeinsamen Wohnhaus in Greußen schwer verletzt haben. Die 36-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau konnte sich nach dem Angriff noch zu einer Nachbarin retten. Die Polizei wurde alarmiert. Der Tatverdächtige sei im Wohnhaus festgenommen worden. Am Mittwoch ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft gegen den Mann an.