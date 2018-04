Fußball

FC St. Pauli erhält Lizenz für 2. Liga ohne Auflagen

19.04.2018, 17:59 Uhr | dpa

Wie Lokalrivale Hamburger SV hat auch der FC St. Pauli positive Nachrichten von der Deutschen Fußball Liga (DFL) aus Frankfurt/Main bekommen. Die Braun-Weißen haben die Lizenz für die Saison 2018/19 für die 2. Bundesliga ohne Bedingungen und Auflagen erhalten. Das teilte der Kiezclub am frühen Donnerstagabend mit.

"Im Rahmen der Entscheidung hat die DFL die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des FC St. Pauli als gegeben angesehen", heiß es dazu in der Presseerklärung des Vereins. Und: "Auch die weiteren für die Lizenzierung relevanten Kriterien wurden vom FC St. Pauli erfüllt, so dass keine Bedingungen und Auflagen an die Erteilung der Lizenz geknüpft werden."