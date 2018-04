Landtag

Rot-Rot-Grün nimmt Korrekturen im Hochschulgesetz vor

19.04.2018, 18:29 Uhr | dpa

Das umstrittene Thüringer Hochschulgesetz wird nach dem Willen der Koalitionsfraktionen Linke, SPD und Grüne in einer Reihe von Punkten geändert. Die Hochschulen sollen unter anderem mehr Befugnisse bei Bauprojekten bekommen, teilten die Fraktionen am Donnerstag als Ergebnis einer Sitzung des Wissenschaftsausschusses des Landtags in Erfurt mit. Zudem würden Regelungen zu den Mitbestimmungsrechten präzisiert. Es sei nun geregelt, in welchen Angelegenheiten von Forschung und Lehre die Mehrheit der Hochschullehrer erforderlich ist. Der Gesetzentwurf der Regierung hatte zu kritischen Debatten unter den Professoren geführt.

Zudem sei vorgesehen, dass Lehrbeauftragte künftig in einem vereinfachten Verfahren Mitglied der Hochschule werden können. Präzisiert worden seien auch die Härtefallregelungen für die Studierenden, die Langzeitstudiengebühren zahlen müssen.

Zu dem Gesetz hatte es eine Anhörung gegeben, bei der kontroverse Positionen deutlich wurden. Die CDU als größte Oppositionsfraktion lehnt den Gesetzentwurf der Regierung ab und hat einen eigenen vorgelegt. Studenten waren gegen Teile des Gesetzentwurfs auf die Straße gegangen.