Fußball

SV Meppen verlängert mit Coach Neidhart bis 2021

19.04.2018, 19:08 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist SV Meppen hat den Vertrag mit Trainer Christian Neidhart bis 2021 verlängert. Das teilte der Club aus dem Emsland am Donnerstagabend mit. Neidhart war 2013 aus Wilhelmshaven zum früheren Zweitligisten gekommen. Im vergangenen Jahr stieg der 49-Jährige mit den Meppenern in die Dritte Liga auf, wo in der laufenden Saison ohne Probleme der Klassenerhalt geschafft wurde.