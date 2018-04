Verkehr

Gefahrgutlaster kippt um: Fahrer schwer verletzt

19.04.2018, 18:48 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 9 nahe Schleiz ist ein Lastwagenfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Gefahrgutlaster am Donnerstagmittag rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Straßengraben und kippte auf die Leitplanke, wie die Autobahnpolizei am Donnerstag mitteilte. Der 42-jährige Fahrer aus Stade wurde demnach in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Jena geflogen werden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit 22 000 Euro. Da die Tanks des Lasters leer waren, habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden.