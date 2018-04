Kriminalität

Mutter und Sohn von Drohne mit Nägeln beschossen

19.04.2018, 19:19 Uhr | dpa

Ein 44-jähriger Mann und seine Mutter sind auf ihrem Grundstück in Gebesee (Landkreis Sömmerda) von einer Drohne mit Nägeln beschossen worden. Getroffen wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war das unbemannte Fluggerät am Mittwochnachmittag zunächst über dem Grundstück gekreist, bevor die Nägel aus einer Entfernung von 20 Metern abgefeuert wurden. Im Anschluss sei die Drohne verschwunden. Sie wurde den Angaben nach auch von anderen Anwohnern gesehen. Beamte hätten vor Ort mehrere fünf Zentimeter lange Stahlnägel sicherstellen können. Von dem Piloten fehlte zunächst jede Spur.