Hochschulen für engere Zusammenarbeit mit Stadt und Bürgern

19.04.2018, 19:58 Uhr | dpa

Mit gemeinsamen Projekten wollen die drei Lübecker Hochschulen die Bindung von Forschung und Lehre an die Hansestadt stärken. Unter dem Titel "LübeckHoch3" wollten die Universität zu Lübeck, die Fachhochschule und die Musikhochschule ihre wissenschaftliche und künstlerische Exzellenz in die Stadt tragen, sagte Uni-Präsidentin Gabriele Gillessen-Kaesbach am Donnerstag beim Jahresempfang der Universität. Geplant seien verschiedene Projektlinien mit Angeboten für Kinder und Jugendliche, für die Wirtschaft und ein Bürgerdialog zu wissenschaftlichen Themen.

Für alle Interessierten solle es eine gemeinsame Anlaufstelle aller Hochschulen auf der Altstadtinsel geben, sagte die Präsidentin der Fachhochschule, Muriel Helbig. An dem Jahresempfang nahmen nach Angaben der Pressestelle der Universität rund 350 Gäste teil.