Auszeichnungen

Friedenstein-Preis für den Ex-Bundespräsidenten Österreichs

19.04.2018, 19:58 Uhr | dpa

Der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer hat den Gothaer Friedenstein-Preis erhalten. Fischer wurde am Donnerstag laut der verantwortlichen Kulturstiftung in Thüringen für seine Bemühungen um einen weltumspannenden Friedensdialog und sein Engagement für Konsens und Kooperation ausgezeichnet. Als Festredner war auch der Ex-Bundespräsident Joachim Gauck geladen.

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) erinnerte laut Redemanuskript an den Besuch Fischers in Gotha 2015, bei dem am Denkmal für Josef Ritter von Gadolla Blumen niedergelegt wurden. Der in Graz geborene von Gadolla bewahrte als Stadtkommandanten Gotha 1945 vor der Zerstörung, indem er den Angaben nach eine kampflose Übergabe an die US-Armee veranlasste, wofür er von der Gestapo ermordet wurde.

Fischer war zwischen 2004 und 2016 als Bundespräsident Österreichs Staatsoberhaupt. Zuvor war der 79-Jährige unter anderem Nationalratsabgeordneter der sozialdemokratischen SPÖ.

Die Kulturstiftung Gotha ehrt mit dem Preis seit 1997 Menschen, die sich für Weltfrieden und Völkerverständigung einsetzen. Der Name "Der Friedenstein" nimmt Bezug auf die Inschrift "Friede ernehret, Unfriede verzehret" in einem Portal des im Dreißigjährigen Krieges erbauten Schlosses Friedenstein.