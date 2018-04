Energie

Umweltminister will Ausbau von Photovoltaik-Anlagen

19.04.2018, 20:29 Uhr | dpa

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) will den Ausbau der Photovoltaik-Anlagen in Baden-Württemberg deutlich vorantreiben. "Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen", sagte er am Donnerstag bei einer Fachtagung in Mannheim. Untersteller sprach von einer "Offensive für mehr Solarstrom im Südwesten". "Wir starten im nächsten Monat zwölf regionale Netzwerke mit dem Ziel, Photovoltaik weiter zu stärken", kündigte der Ressortchef an.

Als regionale Struktur könnten Beratungsnetzwerke am besten wirken. Das auf drei Jahre angelegte Programm habe ein Fördervolumen von insgesamt 3,5 Millionen Euro. "Wir wollen, dass etwas in Bewegung kommt", sagte Untersteller.

Vor sechs Wochen habe das Ministerium ein Förderprogramm aufgelegt, um Anreize für den Bau von Photovoltaik-Anlagen zu schaffen. Mit der bisherigen Resonanz sei er mehr als zufrieden, sagte Untersteller. "Das läuft wie geschnitten Brot und wird sehr gut nachgefragt. Das alles sind Elemente einer Offensive für mehr Solarstrom."

Derzeit gibt es in Baden-Württemberg dem Minister zufolge eine Photovoltaik-Leistung von 5,5 Gigawatt. Damit trägt die Energie mit etwa 8,7 Prozent zur Stromerzeugung des Bundeslandes bei.