Kriminalität

Rinder laufen Dieben davon

19.04.2018, 20:38 Uhr | dpa

Viehdiebe haben bei Gröden (Landkreis Elbe-Elster) erfolglos versucht, Rinder von einer Koppel mitzunehmen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten die bislang unbekannten Täter die Tiere in der Nacht zu Donnerstag in einen Transporter pferchen. Doch die Rinder hätten sich befreit, weshalb Räuber unverrichteter Dinge von dannen ziehen mussten. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen. Rinderdiebstahl ist in Brandenburg ein größer werdendes Problem. Mehr als 300 Fälle hatte das Innenministerium 2017 gezählt, 2016 waren es 180 Tiere. 2017 wurde deshalb eine Sonderkommission "Koppel" eingerichtet.