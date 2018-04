Eishockey

Eishockey-Nationalteam deklassiert Frankreich

19.04.2018, 22:09 Uhr | dpa

Dem Olympia-Zweiten Deutschland ist zwei Wochen vor Beginn der Eishockey-WM ein Kantersieg gegen Frankreich gelungen. Am Donnerstag deklassierte das Team von Bundestrainer Marco Sturm nach einer Gala-Vorstellung Frankreich mit 7:1 (5:0, 1:0, 1:1). Vor 4403 Zuschauern in Wolfsburg schossen Daniel Pietta (4. Minute), Mirko Höfflin (8.), Bernhard Ebner (9./58.), Marcel Müller (14.), Matthias Plachta (19.) und Mark Michaelis (32.) die deutschen Tore. Sturm muss derzeit noch auf einige Leistungsträger verzichten und schonte auch noch NHL-Star Leon Draisaitl, der erstmals am Samstag in Berlin erneut gegen Frankreich in der WM-Vorbereitung spielen könnte.