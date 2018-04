Medien

Werbeagentur Jung von Matt räumt beim ADC-Wettbewerb ab

19.04.2018, 22:58 Uhr | dpa

Die Werbeagentur Jung von Matt ist die große Siegerin beim diesjährigen Wettbewerb des Art Directors Club (ADC) um die besten Werbeleistungen im vergangenen Jahr. Das Hamburger Unternehmen erzielte mit insgesamt 113 Arbeiten Auszeichnungen, darunter 13 goldene "Nägel", 22 silberne "Nägel" und 35 bronzene "Nägel", und landete damit mit großem Abstand auf dem 1. Platz. Auf Platz 2 und 3 folgen die Agenturen Heimat Berlin und Antoni Garage (Berlin). Auf den Plätzen 4 und 5 kamen die Hamburger Agenturen Grabarz & Partner und Kolle Rebbe. Die Preise der Vereinigung der Kreativen der Werbebranche sollten am Abend auf einer Gala in der Hamburger Kampnagel Fabrik verliehen werden.

Die höchste Auszeichnung "Grand Prix" in der Kategorie Editorial ging an die Tageszeitung "Die Welt". Sie hatte im Dezember 2017 eine Sonderausgabe mit dem maßstabgetreuen Grundriss der Zelle des inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel "Leben auf 4,18 x 3,10 Metern" veröffentlicht. Durch Aneinanderlegen aller Seiten konnten sich die Leser ein Bild von den Haftbedingungen machen.

In der Kategorie Räumliche Inszenierung wurde die Arbeit "Bewegtes Land" von der Agentur Datenstrudel ausgezeichnet, in der Menschen in Thüringen auf einer 30 Kilometer langen Strecke Theater für vorbeifahrende Zuginsassen spielten. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die Agentur Grey Düsseldorf mit der Arbeit "everve‚ Continuous Cycling", die Bundeswehr Kampagne "Mali" von Castenow Communications und das Projekt "BVG x adidas – Der Ticket-Schuh" von der Agentur Jung von Matt.

Unter dem Motto "Fütter deine Kreativität" traf sich die kreative Elite zum zweiten Mal in Hamburg. Nach Angaben der Veranstalter ist das ADC-Festival das größte Treffen der Kreativ-Branche im deutschsprachigen Raum.