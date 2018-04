Musik

Vorstellung des Programms der Musikfeste auf dem Lande

20.04.2018, 02:09 Uhr | dpa

Die Musikfeste auf dem Lande sind fester Bestandteil des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Heute wollen Festivalintendant Christian Kuhnt und Hannah Bregler, die Organisatorin der Musikfeste, das genaue Programm vorstellen. Auch in diesem Jahr werden die Gutsanlagen von Pronstorf, Stockseehof, Hasselburg, Emkendorf und Wotersen für jeweils ein Wochenende ihre Tore für das Festival öffnen. Dabei können die Besucher jeweils vom Vormittag bis in die Nacht in Scheunen, Reithallen und Kuhställen Musik verschiedener Genres hören und in den Pausen auf dem Gutsgelände picknicken.