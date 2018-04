Terrorismus

Drei mutmaßliche Al-Nusra-Terroristen in Celle vor Gericht

20.04.2018, 02:09 Uhr | dpa

Schwerbewaffnete Polizeibeamte sichern am in Celle einen Eingang zum Oberlandesgericht (OLG). Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Vor dem Oberlandesgericht Celle müssen sich heute drei Syrer verantworten, die sich in ihrer Heimat der radikal-islamischen Al-Nusra-Front angeschlossen haben sollen. Den drei Brüdern, die später als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, werden die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen, zwei von ihnen zudem Kriegsverbrechen. Ihnen drohen bis zu zehn Jahren Haft. Für den Prozess im Hochsicherheitstrakt des Gerichts sind Verhandlungstage bis zum Jahresende terminiert.

Die Angeklagten im Alter von 42 bis 51 Jahren wurden im Juni in Lübeck, Hamburg und Umgebung gefasst. Ein vierter ebenfalls festgenommener 40 Jahre alter Bruder der drei erhängte sich in der Untersuchungshaft in Hamburg.

Nach den Ermittlungen hatten sich die Angeklagten 2012 der Miliz angeschlossen. Sie haben demnach unter anderem mit Sturmgewehren bewaffnet Wachdienste an einem Kontrollpunkt in Nordsyrien verrichtet. Zwei von ihnen hätten an der Vertreibung von Angehörigen des Regimes von Präsident Baschar al-Assad und der Plünderung eines Hauses teilgenommen. Einer der Männer habe sich an Drohungen gegen die kurdische Bevölkerung beteiligt. 2013 flüchteten die Brüder nach Deutschland.