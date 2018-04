Prozesse

Prozess um Millionenbetrug mit Tausenden Opfern

20.04.2018, 02:09 Uhr | dpa

Das Landgericht München I verhandelt von heute an über einen Millionenbetrug mit Kapitalanlagen und Tausenden Geschädigten. Die Staatanwaltschaft wirft vier Männern vor, mit einer Anlagenfirma - zunächst unter dem Namen SAM Finanz AG - von der Schweiz aus ein Schneeballsystem betrieben zu haben. So sollen die Angeklagten, von denen drei seit Februar 2017 in Untersuchungshaft sitzen, Anleger um mindestens 60 Millionen Euro betrogen haben (Az.: 4 KLs324 Js 129882/11).

Ihre Kunden traten der Anklage zufolge unter anderem Lebens-, Unfall- und Rentenversicherungen, Wertpapiere oder Bausparverträge ab. Die Staatsanwaltschaft geht von insgesamt 5830 Geschädigten aus. Die Opfer hätten geglaubt, das eingebrachte Kapital werde lukrativ und risikolos angelegt und nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Laufzeit mindestens in doppelter Höhe zurückgezahlt. Tatsächlich jedoch haben die Beschuldigten laut Staatsanwaltschaft zu keiner Zeit vorgehabt, es gewinnbringend zu investieren - die Mittel haben sie in den laufenden Betrieb, höchstriskante Börsenspekulationen und ihren aufwendigen Lebensstil gesteckt. Eine Rückzahlung hätten sie nicht garantieren und den Anlegern eine Altersvorsorge bieten können.

Die vier Beschuldigten müssen sich wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und des unerlaubten Betreibens von Bankgeschäften verantworten. Das Münchner Landgericht hat 37 Verhandlungstage bis Oktober 2018 angesetzt.