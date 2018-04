Prozesse

Mordprozess in Löwenstein: Lebenslange Haft für Ehemann

20.04.2018, 11:19 Uhr | dpa

Im Prozess um den Mord an einer 59-Jährigen vor einem Jahr an einer Tagungsstätte in Löwenstein bei Heilbronn ist der Ehemann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach einem Verfahren mit fast 100 Zeugen sah es das Landgericht am Freitag als erwiesen an, dass der 63-Jährige seine getrennt von ihm lebende Frau am 29. März 2017 nach dem Verlassen ihrer Arbeitsstätte erstochen hat.

Nach dem Täter war damals auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY.. ungelöst" gesucht worden. Eine 45-köpfige Soko ermittelte. Der Ehemann wurde gut zwei Wochen später festgenommen. Das seit 1975 verheiratete Paar lebte seit 2015 getrennt. Laut Anklage hatte die Frau einen neuen Partner und wollte sich endgültig von ihrem Ehemann trennen.