Prozesse

Mordprozess Löwenstein: Urteil gegen 63-Jährigen erwartet

20.04.2018, 02:28 Uhr | dpa

Gut ein Jahr nach dem Mord an einer 59-Jährigen an einer Tagungsstätte in Löwenstein soll heute das Urteil gegen ihren angeklagten Ehemann gesprochen werden. Am Abend des 29. März 2017 soll der 63-Jährige seine Ehefrau kurz nach dem Verlassen ihrer Arbeitsstätte erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft wegen Mordes, die Verteidigerin aus Mangel an Beweisen Freispruch.

Nach dem Täter war damals auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY.. ungelöst" gesucht worden. Die Kripo hatte eine 45-köpfige Soko eingesetzt. Der Ehemann wurde gut zwei Wochen später festgenommen. Der Deutsche serbischer Herkunft bestreitet die Tat. Das seit 1975 verheiratete Paar lebte seit Frühjahr 2015 getrennt. Laut Anklage hatte die Frau einen neuen Lebensgefährten und wollte sich endgültig vom Ehemann trennen.