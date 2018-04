Prozesse

Ex-Freundin und Kind erstochen: Urteil erwartet

20.04.2018, 02:48 Uhr | dpa

Im Prozess um ein tödliches Beziehungsdrama in Teningen bei Freiburg will das Landgericht Freiburg heute das Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 53 Jahre alter Mann. Er hat gestanden, im Juli vergangenen Jahres in Teningen seine 39 Jahre alte frühere Lebensgefährtin und den gemeinsamen vier Jahre alten Sohn mit Messerstichen getötet zu haben. Der Tat ging den Angaben zufolge ein Trennungsstreit voraus. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe wegen zweifachen Mordes. Der Pflichtverteidiger des Mannes sprach sich für eine Verurteilung wegen Totschlags aus. Ein konkretes Strafmaß forderte er nicht.