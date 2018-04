Arbeitsmarkt

Arbeitsperspektive von Flüchtlingen: Strobl berät mit Firmen

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will mit einigen Unternehmern die Möglichkeiten ausloten, wie Flüchtlinge auch ohne langfristige Bleibeperspektive in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Am Donnerstag hatte der Minister darüber mit Unternehmern aus dem Bodenseeraum und Oberschwaben gesprochen, heute sollen die Ergebnisse präsentiert werden. Die Initiative dafür war von dem Outdoor-Ausrüster Vaude und der Brauerei Härle ausgegangen. Neben den Initiatoren nehmen der Chef der Bekleidungsfirma Trigema, Wolfgang Grupp, und der Geschäftsführer der Firma Industrie-Dienstleistung Süd, Markus Winter, an dem Gespräch im Innenministerium teil.