Eishockey

München will gegen Eisbären dritten Sieg in DEL-Finale

20.04.2018, 02:58 Uhr | dpa

Nach dem überzeugenden Erfolg in heimischer Halle will der EHC Red Bull München heute den nächsten Sieg in der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) feiern. Der Titelverteidiger gastiert bei den Eisbären Berlin und peilt den dritten von insgesamt vier nötigen Siegen an. In der Serie steht es aktuell 2:1 für die Münchner, die am Mittwoch beim 4:1 absolut dominierten. Coach Don Jackson mahnte dennoch zu Konzentration und forderte seine Schützlinge dazu auf, die Leistung aus Spiel Nummer drei auch beim Gastauftritt in der Hauptstadt zu wiederholen.