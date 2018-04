Eishockey

Red Bull München gewinnt wieder in Berlin

20.04.2018, 22:18 Uhr | dpa

Der EHC Red Bull München steht unmittelbar vor dem erneuten Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das Team von Trainer Don Jackson gewann am Freitagabend das Auswärtsmatch bei den Eisbären Berlin dank einer Aufholjagd mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) und stellte in der Finalserie damit auf 3:1. Schon am Sonntag (14.30 Uhr) kann München im Heimspiel mit dem vierten Sieg alles klar machen. Maximilian Kastner (12. Minute), Jon Matsumoto (35.), Yannic Seidenberg (39.) und Dominik Kahun (58.) ließen die Gäste jubeln. Den Gastgebern reichten vor 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Halle die Treffer von Jamie McQueen (6.) und Sean Backman (27.) nicht.