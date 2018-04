Bundespräsident

Bundespräsident: Mehr Wertschätzung für berufliche Bildung

20.04.2018, 11:19 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Düsseldorf erneut mehr Wertschätzung für die berufliche Bildung gefordert. "Echte Bildungsgerechtigkeit ist noch nicht erreicht, wenn mehr Kinder aus Arbeiterfamilien studieren", sagte er am Freitag zum Abschluss einer Rundreise zu dem Thema durch sechs Bundesländer. "Sondern echte Bildungsgerechtigkeit haben wir erst dann, wenn es nicht mehr als Makel empfunden wird, wenn Kinder aus akademischen Familien einen Beruf erlernen."

Steinmeier lobte zudem das ehrenamtliche Engagement Zehntausender Prüfer, die bundesweit Prüfungsaufgaben für die Ausbildung erstellen und die Prüfungen der Industrie- und Handels- sowie der Handwerkskammern abnehmen.

Bei der einwöchigen Reise durch insgesamt sechs Bundesländer haben sich Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender über Stand und Perspektiven der beruflichen Bildung in Deutschland informiert. Am Freitagnachmittag standen noch Besuche in Essen und Dortmund auf dem Programm.