Tennis

Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien: Auslosung der Partien

20.04.2018, 03:58 Uhr | dpa

Einen Tag vor dem Auftakt zum Fed-Cup-Halbfinale der deutschen Tennis-Damen gegen Tschechien werden heute in Stuttgart die Partien ausgelost. Julia Görges und Angelique Kerber dürften im Team des Deutschen Tennis Bunds für die Einzel gesetzt sein. Sie belegen in der Weltrangliste momentan die Plätze elf und zwölf und treffen voraussichtlich auf die zwei Top-Ten-Spielerinnen Karolina Pliskova und Petra Kvitova.

Nominiert fürs deutsche Team sind zudem Tatjana Maria und Anna-Lena Grönefeld. Am Samstag (12.00 Uhr/DAZN) stehen auf dem Sand in der Stuttgarter Porsche Arena zwei Einzel an. Am Sonntag (11.00 Uhr) werden maximal zwei weitere Einzel und ein Doppel gespielt. Die Partien von Kerber werden neben dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN auch auf ihrer Facebook-Seite live übertragen.

Erwartet wird ein spannendes Duell auf hohem Niveau. Die Tschechinnen haben den bedeutenden Team-Wettbewerb seit 2011 fünfmal gewonnen. Die deutschen Damen wollen sich die Chance auf den dritten Titel nach 1987 und 1992 erhalten. Zuletzt standen sie vor vier Jahren im Finale, das sie in Prag gegen den Gastgeber verloren.