Prozesse

Kriminologe: Tataufklärung nach Jahrzehnten eine Ausnahme

20.04.2018, 06:08 Uhr | dpa

Der mutmaßliche Mörder der kleinen Johanna kommt fast 19 Jahre nach der Tat vor Gericht. Der Fall steht damit kurz vor seiner vollständigen Klärung - was Seltenheitswert hat. Es sei die eindeutige Ausnahme, wenn eine Tat auch noch nach Jahrzehnten aufgeklärt werden könne, sagte der Marburger Rechtswissenschaftler und Kriminologe Jens Puschke der Deutschen Presse-Agentur.

"Wichtig zu wissen ist aber, dass in der Mehrzahl der polizeilich bekanntgewordenen Fälle ein Verdächtiger ermittelt werden kann. Allerdings wird ein Großteil quasi mit der Anzeige der Tat "mitgeliefert", also von der anzeigenden Person benannt", erläuterte der 42 Jahre alte Professor. Schwieriger gestalteten sich die Fälle "gegen unbekannt": "Ob in diesen Fällen auch nach langer Zeit Ermittlungserfolge erzielt werden können, hängt von der Schwere der Tat und den Umständen ab."

Auf die Spur des Angeklagten im Fall Johanna führten Ermittlungen in einem Missbrauchsfall aus dem Jahr 2016 und neue Spurenauswertungen. Im vergangenen Oktober dann wurde der Mann aus Friedrichsdorf festgenommen. Er soll 1999 die damals Achtjährige aus Ranstadt in der Wetterau missbraucht und getötet haben.

"Es gibt keine Faustregel, bis zu welchem Zeitraum hinreichende Beweise noch gefunden oder ausgewertet werden können", sagte Puschke zum Faktor Zeit bei der Verbrechensaufklärung. Es komme immer auf die Umstände des Einzelfalls an. "Aber die Zeit ist natürlich ein relevanter Faktor. Das wird aus rechtlicher Sicht bereits an den Verjährungsvorschriften deutlich: Außer Mord verjähren alle Straftaten in Abhängigkeit von ihrer Schwere nach drei bis 30 Jahren. Hintergrund ist neben der Schaffung von Rechtsfrieden auch die Rechtssicherheit. Denn es wird davon ausgegangen, dass die Qualität und Auffindbarkeit der Beweise, die für eine Anklageerhebung und eine Verurteilung nötig sind, im Laufe der Zeit abnimmt."

Leichtere ungeklärte Straftaten werden dem Wissenschaftler zufolge in der Regel bereits nach kürzerer Zeit nicht mehr oder nicht mehr mit größerem Nachdruck verfolgt. Bei schweren Taten, gerade bei Tötungsdelikten, seien auch jahrelange Ermittlungen denkbar. "Ob hierbei Erfolge erzielt werden können, hängt von den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab - aber häufig auch von Zufällen. So können Ermittlungen zu anderen Fällen Erkenntnisse hervorbringen, die neue Spurenansätze im Ursprungsverfahren liefern - wie bei Johanna".

Die Ermittler konnten den Verdächtigen auch deshalb fassen, weil seit der Tat Analysemethoden verfeinert wurden und die neuen Verfahren einen Treffer beim Abgleich mit einem winzigen Fingerabdruck ermöglichten. "Neue Analysemethoden, insbesondere die DNA-Technik, können ein wichtiger Faktor bei der Aufklärung auch von länger zurückliegenden Straftaten sein", erklärte Puschke.

Es sei aber Vorsicht geboten: "Neuen Verfahren geht der Ruf der Unfehlbarkeit voraus, doch auch sie können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit eine Spur einer bestimmten Person zuordnen. Wichtiger ist das Bewusstsein, dass ein Treffer noch kein Beweis für die Täterschaft ist. Fingerabdrücke und vor allem DNA-Spuren können sich auch zufällig am Tatort befinden. Manipulationen sind ebenfalls denkbar. Zusätzliche Erkenntnisse und Beweise bleiben daher von großer Bedeutung."