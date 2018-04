Freizeit

Rentner baut niedersächsische Schlösser originalgetreu nach

20.04.2018, 06:18 Uhr | dpa

Modellbauer Wilhelm Peters arbeitet an einem Modell der bei Pattensen gelegenen Marienburg. Foto: Hauke-Christian Dittrich (Quelle: dpa)

Wilhelm Peters (71), Rentner aus Salzgitter, hat ein Händchen für Schlösser. Er baut die historischen Gebäude originalgetreu nach. Mehr als 4150 Arbeitsstunden hat er allein in den Nachbau der Marienburg, die im Original nahe Pattensen steht, gesteckt. Peters hat in seinem Haus auch schon Modelle von Schloss Wolfenbüttel und Oelber sowie dem Bergfried Salzgitter-Lichtenberg gebaut. Dass er in seinem früheren Job als Energieanlagenelektroniker viel mit Zeichnungen zu tun hatte, kommt dem 71-Jährigen bei seinem Hobby zu Gute. "Da muss man einen Blick für haben", meint er. Zu Beginn zeichnet er jeweils eine detaillierte Skizze des Schlosses - entweder er vermisst dabei selbst oder er nimmt Baupläne zu Hilfe.