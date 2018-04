Umwelt

BUND wählt Landesvorstand: Jahresversammlung in Güstrow

20.04.2018, 06:18 Uhr | dpa

Der Umweltverband BUND in Mecklenburg-Vorpommern kommt heute (19 Uhr) zu seiner zweitägigen Jahresversammlung in Güstrow zusammen. Am Sonnabend soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Für das Amt des Vorsitzenden stellt sich Mathias Grünwald aus Neubrandenburg zur Wiederwahl. Der 62-jährige Professor ist Biologe und lehrt an der Hochschule Neubrandenburg. Er führt den Landesverband seit 16 Jahren. Der Bund für Umwelt und Naturschutz hat in Mecklenburg-Vorpommern 4400 Mitglieder, die in 24 Regional- und Ortsgruppen aktiv sind.