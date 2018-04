Baseball

Hamburg Stealers hoffen in Paderborn auf starke Offensive

20.04.2018, 07:09 Uhr | dpa

Für die Hamburg Stealers stehen in der Baseball-Bundesliga die nächsten Auswärtsspiele an. Am Samstag müssen die Hanseaten zwei Partien beim mehrfachen deutschen Meister Paderborn Untouchables bestreiten. Beide Teams weisen nach zwei Spieltagen 1:3-Siege auf.

"Ich denke nicht, dass diese Zwischenbilanz die wahre Leistungsstärke beider Clubs widerspiegelt", sagte Trainer Tim Crow, der hofft, dass seine Mannschaft an den starken Auftritt im zweiten Duell bei Vizemeister Bonn Capitals vor einer Woche anknüpfen kann. "Wir haben uns in der Offensive stark verbessert gezeigt. Ich denke aber, dass wir mit harter Arbeit auch noch besser werden können."