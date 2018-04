Banken

Deutsche Bank will Einhaltung von Regeln sicherstellen

20.04.2018, 07:38 Uhr | dpa

Sylvie Matherat, Regulierungsvorstand der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Foto: Susann Prautsch/Archiv (Quelle: dpa)

Die Deutsche Bank will als Lehre aus teuren Rechtsstreitigkeiten künftig mit noch mehr Mitarbeitern die Einhaltung von Regeln überwachen. "In den Bereichen Regulierung, Compliance und Kampf gegen die Finanzkriminalität haben wir derzeit etwa 2600 Mitarbeiter. Ende des Jahres dürften es 3000 sein", sagte Regulierungsvorstand Sylvie Matherat den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Freitag). Die Französin hatte den Vorstandsposten 2015 übernommen. Damals arbeiteten in den von ihr genannten Bereichen des größten deutschen Geldhauses weniger als 2000 Beschäftigte.

Die Deutsche Bank hatte etliche Geschäfte aus den Zeiten vor der jüngsten Finanzkrise im Nachhinein teuer bezahlen müssen. "Wir haben die überwiegende Mehrheit der größten und wichtigsten Fälle abgeschlossen. Und das, obwohl wir beim Abarbeiten auf den Zeitplan der Behörden angewiesen sind, vor allem in den USA", sagte Matherat. "Gleichzeitig haben wir die internen Kontrollen erheblich ausgebaut, damit sich solche Fälle nicht wiederholen."

Sie zeigte sich überzeugt: "Es gibt bei den Mitarbeitern ein viel größeres Bewusstsein, was man machen darf und sollte und was nicht." Die Arbeit der Investmentbanker sei "zu einem ziemlich normalen Job geworden - manche würden überspitzt sogar langweilig sagen".

Ziel des Vorstands sei, die Bank wieder zu nachhaltigem Wachstum zu führen, bekräftigte Matherat: "Wir wollen nicht wieder zurück zu den Zeiten, als wir kurzfristig hohe Gewinne erzielt haben, aber Jahre später hohe Strafen zahlen mussten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Gewinne von heute nicht die Rückstellungen von morgen sind."