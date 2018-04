Kriminalität

Radlader ins Juweliergeschäft: Ein Täter noch auf der Flucht

20.04.2018, 09:18 Uhr | dpa

Zwei Tage nach dem Einbruch mit einem Radlader in ein Mainzer Juweliergeschäft ist einer der beiden Täter noch auf der Flucht. Seine Identität sei zwar geklärt, er sei aber noch nicht gefunden worden, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag. Der andere Verdächtige, ein 25-Jähriger aus Alzey, war kurz nach der Tat festgenommen worden. Er sitze nicht in Untersuchungshaft, weil keine Fluchtgefahr bestehe. Die Beute aus dem Juwelierladen fanden die Beamten bei ihm nicht.

Die Diebe hatten am Mittwochmorgen Schmuck aus dem Schaufenster des Geschäfts in der Fußgängerzone gestohlen. In welchem Wert stehe noch nicht fest. Unklar sei auch noch die Höhe des Schadens, den die rabiaten Diebe mit dem Radlader angerichtet haben.