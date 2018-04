Brände

Brand auf Mülldeponie: Ursache zunächst unklar

20.04.2018, 09:28 Uhr | dpa

Ein Brand auf einer Mülldeponie in Wünschdorf hat in der Nacht zum Freitag die Feuerwehr in Atem gehalten. Der Einsatz im Landkreis Greiz habe um Mitternacht begonnen, teilte die Polizei in Gera am Morgen mit. Das Feuer war in geschreddertem Sperrmüll in einem umzäunten Bereich entstanden. Die Brandursache war zunächst unklar. Zeitweise schlugen die Flammen bis zu sechs Meter hoch. Anwohner wurden aufgerufen, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand, allerdings wurde bei dem Brand nach ersten Ermittlungen eine Arbeitsmaschine beschädigt.