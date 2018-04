Verkehr

Autobahnamt und Meistereien bleiben bestehen

20.04.2018, 12:49 Uhr | dpa

Trotz der neuen Autobahngesellschaft des Bundes bleiben in Rheinland-Pfalz das Autobahnamt in Montabaur sowie die Verkehrzentrale in Koblenz und die Autobahnmeistereien bestehen. Damit gehe für die mehreren hundert Beschäftigten eine Zeit der Unsicherheit zu Ende, teilte das Wirtschaftsministerin in Mainz am Freitag mit. Minister Volker Wissing (FDP) begrüßte die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums. In der Region blieben Arbeitsplätze erhalten und der Bund übernehme eingearbeitete Mitarbeiter.

Die neue Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen (IGA) mit Sitz in Berlin war als Teil des Bund-Länder-Finanzpaktes beschlossen worden. Sie soll von 2021 an mehr Effizienz in Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen und Bundesstraßen bringen. Die Länder geben Befugnisse ab.

Das Autobahnamt in Montabaur wird den Angaben zufolge künftig zur Niederlassung West der IGA und ist dann für Rheinland-Pfalz, das Saarland und Teile von Hessen zuständig. Außenstellen soll es in Bad Kreuznach, Wiesbaden, Darmstadt und dem saarländischen Neunkirchen geben.