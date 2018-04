Unfälle

Arbeitsunfall auf Hamburger Abfallhof: Mitarbeiter verletzt

20.04.2018, 12:49 Uhr | dpa

Bei einer "Verpuffung" auf einem Abfallhof in Hamburg-Billbrook hat sich ein Mitarbeiter des Betriebs am Freitagmorgen verletzt. Der Mann habe Verbrennungen erlitten und sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Was die Verpuffung ausgelöst hatte und wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst unklar.