Regierung

Umfrage sieht große Zustimmung für Jamaika in Kiel

20.04.2018, 12:49 Uhr | dpa

Fast ein Jahr nach der Landtagswahl kommt die regierende Jamaika-Koalition bei den meisten Schleswig-Holsteinern gut an. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des NDR Schleswig-Holstein äußerten sich gut zwei Drittel der Befragten sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden mit der Arbeit des Regierungsbündnisses von CDU, Grünen und FDP. Würde an diesem Sonntag der Landtag neu gewählt, käme demnach die CDU auf 34 Prozent. Sie läge damit um zwei Punkte besser als bei der Wahl im Mai vorigen Jahres.

Die SPD steht derzeit laut Umfrage bei 22 Prozent und damit um fünf Punkte schlechter. Die Grünen legten kräftig zu auf 18 Prozent. Die FDP rangiert bei 8 Prozent und damit deutlich schlechter als zur Wahl. AfD und SSW blieben stabil bei 6 und 3 Prozent, während die nicht im Landtag vertretene Linke auf 6 Prozent käme.

Nach diesen Zahlen könnten CDU und Grüne auch ohne die FDP regieren. Als beliebtesten Politiker ermittelte die Umfrage Umweltminister Robert Habeck von den Grünen, gefolgt von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).